Enterprise Financial Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Enterprise Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Enterprise Financial Services ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 242,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 239,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at