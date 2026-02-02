Enterprise Group legte Quartalsergebnis vor

Enterprise Group hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GHS. Im Vorjahresviertel hatte Enterprise Group 0,230 GHS je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,73 Prozent auf 663,1 Millionen GHS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 633,1 Millionen GHS erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,26 GHS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 GHS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,47 Milliarden GHS vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,98 Milliarden GHS in den Büchern standen.

