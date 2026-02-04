Enterprise Products Partners LP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Enterprise Products Partners LP veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Enterprise Products Partners LP 0,740 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,84 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,79 Milliarden USD.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,690 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 12,36 Milliarden USD gesehen hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Enterprise Products Partners LP ein EPS von 2,69 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,60 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 55,68 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD sowie einen Umsatz von 51,60 Milliarden USD prognostiziert.

