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30.04.2026 06:31:29
Enterprise Products Partners LP: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Enterprise Products Partners LP veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,45 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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