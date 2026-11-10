Gap Aktie

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WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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10.11.2026 10:44:00

Enterprise Raised Its Distribution by 2.8%. MPLX Raised Its by 12.5%. Here's What's Behind the Gap.

Both Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) and MPLX (NYSE: MPLX) raised their distributions in 2026. Both are regarded as among the most reliable income vehicles in the midstream sector. But the size of those raises couldn't be more different: Enterprise announced a 2.8% increase while MPLX delivered a 12.5% jump.

That gap isn't an accident or a reflection of one company being more generous than the other. It reflects two fundamentally different business strategies and financial philosophies. Understanding what drives it is essential for any income investor choosing between the two pipeline stocks.

Image source: Getty Images.

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