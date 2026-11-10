Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
10.11.2026 10:44:00
Enterprise Raised Its Distribution by 2.8%. MPLX Raised Its by 12.5%. Here's What's Behind the Gap.
Both Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) and MPLX (NYSE: MPLX) raised their distributions in 2026. Both are regarded as among the most reliable income vehicles in the midstream sector. But the size of those raises couldn't be more different: Enterprise announced a 2.8% increase while MPLX delivered a 12.5% jump.
That gap isn't an accident or a reflection of one company being more generous than the other. It reflects two fundamentally different business strategies and financial philosophies. Understanding what drives it is essential for any income investor choosing between the two pipeline stocks.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gap Inc.
|19,56
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.