Enterra informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Enterra hat sich am 20.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

Enterra hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at