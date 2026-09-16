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16.09.2026 06:31:29
Enterra präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Enterra hat am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 20,0 Prozent auf 0,05 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 0,04 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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