Entertainment Holdings Aktie
ISIN: US29385H1068
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11.11.2026 11:01:58
Entertainment 360 Acquires Brigade, a Management Firm Rich in Substackers
With the purchase of Brigade, a small talent firm, Substack writers and podcast hosts are now managed by the same company as movie stars.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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