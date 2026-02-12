Entertainment Network (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Entertainment Network (India) hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Entertainment Network (India) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,32 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,94 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,65 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at