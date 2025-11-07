Entertainment Network (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Entertainment Network (India) hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,86 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Entertainment Network (India) -0,850 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Entertainment Network (India) im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Entertainment Network (India) 1,14 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at