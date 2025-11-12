Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

12.11.2025 15:10:00

Entgelt-Verhandlungen zur Kostendämpfung bei Volkswagen vorgezogen

Volkswagen will künftig Milliarden sparen, auch bei Löhnen und Gehältern. Die Verhandlungen über das Entgeltsystem beginnen nun früher als geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
