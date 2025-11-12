Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
12.11.2025 15:10:00
Entgelt-Verhandlungen zur Kostendämpfung bei Volkswagen vorgezogen
Volkswagen will künftig Milliarden sparen, auch bei Löhnen und Gehältern. Die Verhandlungen über das Entgeltsystem beginnen nun früher als geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
