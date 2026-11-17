Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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17.11.2026 07:00:00
Enthüllt: Trump-Firma erhielt verdächtige Zahlungen aus Russland und Aserbaidschan
2018 erklärte die Deutsche Bank intern, keine finanziellen Verbindungen Trumps nach Russland zu kennen. Interne Dokumente erzählen eine andere GeschichteWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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