Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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27.10.2026 09:10:00
Entlassungen bei Sucker Punch: Sony baut weiter Stellen ab
Der „Ghost of Yotei“-Entwickler Sucker Punch hat laut einem Bericht 24 Stellen gestrichen. Für Sony ist es nicht die erste Entlassungswelle in diesem Jahr.
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