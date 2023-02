"Entlastungsrechner" wurde um Nettoprognose erweitert

Der "Entlastungsrechner" des Finanzministeriums (www.bmf.gv.at/entlastungsrechner) ermöglicht den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern künftig die persönliche finanzielle Entlastung mit Eingabe des Netto-Gehalts zu berechnen. Bisher war das nur mit dem Brutto-Gehalt möglich. So können Bürgerinnen und Bürger besser einsehen, wie sie von den Entlastungsmaßnahmen der Regierung profitieren, erklärte das Finanzministerium in einer Presseaussendung am Montag.

prhm/riß