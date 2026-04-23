Entra ASA Unitary 144A-Reg S: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Entra ASA Unitary 144A-Reg S hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,94 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Entra ASA Unitary 144A-Reg S noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 NOK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 834,0 Millionen NOK – eine Minderung von 3,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 865,0 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at