Entra ASA Unitary 144A-Reg S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Entra ASA Unitary 144A-Reg S äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,18 NOK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 987,0 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,33 NOK. Im Vorjahr hatte Entra ASA Unitary 144A-Reg S 0,130 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,47 Prozent auf 3,56 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,76 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at