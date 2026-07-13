Entra ASA Unitary 144A-Reg S: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Entra ASA Unitary 144A-Reg S hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,62 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,18 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 819,0 Millionen NOK – das entspricht einem Abschlag von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 877,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at