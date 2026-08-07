Entrada Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Entrada Therapeutics hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,040 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 0,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 53,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Entrada Therapeutics 2,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at