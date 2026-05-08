Entravision Communications gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Entravision Communications stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,530 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Entravision Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 114,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 197,0 Millionen USD im Vergleich zu 91,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at