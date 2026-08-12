Entravision Communications präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Entravision Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Entravision Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 126,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227,9 Millionen USD im Vergleich zu 100,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at