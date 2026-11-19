Entrepreneur Universe Bright Group Registered präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at