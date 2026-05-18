|
18.05.2026 06:31:29
Entrepreneur Universe Bright Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Entrepreneur Universe Bright Group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Entrepreneur Universe Bright Group Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!