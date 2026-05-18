Entrepreneur Universe Bright Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Entrepreneur Universe Bright Group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Entrepreneur Universe Bright Group Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at