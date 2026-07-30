Entrust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Entrust hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Entrust 17,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Entrust im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at