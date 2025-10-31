Entrust verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Entrust hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,03 JPY, nach 16,83 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,98 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Entrust einen Umsatz von 2,58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at