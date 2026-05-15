15.05.2026 06:31:29

Entrust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Entrust lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 21,91 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Entrust in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 77,96 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 60,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,18 Prozent auf 12,28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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