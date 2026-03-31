31.03.2026 06:21:38

Entscheidender Tag im Awo-Tarifstreit?

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ob neue Warnstreiks in Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) wie Kitas und der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen drohen, entscheidet sich voraussichtlich heute.

Die vierte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt um die Awo NRW wird in Düsseldorf fortgesetzt. Am Montag gab es noch keinen Abschluss: Die Verhandlungen wurden unterbrochen, wie die Arbeitgeber mitteilten.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind an den beiden Verhandlungstagen keine neuen Aktionen geplant. In den vergangenen Woche hatte Verdi mehrfach zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Es brauche eine deutliche Entgelterhöhung - und zwar als festen Betrag, der gerade die unteren Einkommen wirksam entlastet. Das hatte Susanne Hille, die Verhandlungsführerin von Verdi NRW, vor wenigen Tagen bekräftigt. Sie verwies dabei unter anderem auf die steigenden Lebenshaltungskosten.

Arbeitgeber verweisen auf Angebot

Die Arbeitgeberseite verwies vor der vierten Verhandlungsrunde auf ein bereits unterbreitetes Angebot. Die Awo habe in der dritten Tarifrunde 5,2 Prozent in drei Schritten bei 27 Monaten Laufzeit plus Einmalzahlung von 150 Euro angeboten, erklärte Awo-NRW-Geschäftsführer Uwe Hildebrandt.

Verdi forderte 500 Euro brutto mehr monatlich für alle Beschäftigten sowie 300 Euro brutto mehr für Auszubildende. Zudem erwartet die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage für Verdi-Mitglieder in der Awo NRW. Hildebrandt betonte dazu, man lehne zusätzlichen Urlaub nur für Verdi-Mitglieder ab.

Viele Beschäftigte in vielen Einrichtungen

Laut Verdi ist die Awo mit rund 35.000 tarifgebundenen Beschäftigten einer der größten Träger sozialer Dienstleistungen in NRW. Die Tarifrunde betreffe Beschäftigte in vielen Bereichen, etwa in Kitas, der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (Offener Ganztag) sowie in der Pflege und Seniorenarbeit.

In der Trägerschaft der Awo befinden sich in NRW nach Angaben des Unternehmens unter anderem 840 Kitas und 519 offene Ganztagsschulen./vd/DP/zb

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