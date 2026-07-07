Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
07.07.2026 07:11:26
Entscheidung der US International Trade Commission bestätigt, patentverletzende GaN-Produkte von Innoscience vom US-Markt verbannt
München, Deutschland 07.07.2026 Mit dem Ablauf der 60-tägigen Überprüfungsfrist durch den US-Präsidenten wird die am 7. Mai 2026 von der Full Commission der US International Trade Commission (US ITC) erlassene Final Determination bestätigt. Damit steht fest, dass Innoscience ein Infineon-Patent im Bereich der GaN-Technologie verletzt. Patentverletzende GaN-Produkte dürfen daher von Innoscience weder in die USA eingeführt noch in den USA zum Kauf angeboten werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
06.07.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.at)
|
06.07.26
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)