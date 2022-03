Entscheidung des Verwaltungsrates der Renault Group: Renault Group setzt Aktivitäten in Russland aus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Der Verwaltungsrat der Renault Group hat am 23. März 2022 entschieden, dass die Aktivitäten des Unternehmens in der Produktionsstätte Moskau ausgesetzt werden. Darüber hinaus prüft die Renault Group auf Grund der aktuellen Lage sämtliche Optionen bezüglich ihrer Beteiligung an AVTOVAZ. Dabei wird auch die Verantwortung der Renault Group gegenüber den 45.000 Mitarbeitern an dem Standort berücksichtigt.