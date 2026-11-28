DRESDEN (dpa-AFX) - Nach der Entscheidung gegen eine stärkere Abgrenzung von der AfD haben 30 BSW-Mitglieder ihren Austritt aus der Partei erklärt. "Der Gründungskonsens des BSW bestand darin, eine soziale und friedenspolitische Alternative gegen die herrschende Politik und ihre Parteien und zugleich gegen die AfD aufzubauen", heißt es in einer Erklärung, die am Rande des BSW-Bundesparteitags in Dresden verbreitet wurde.

Fast die Hälfte der Unterzeichner kommt aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, wo im kommenden Jahr eine Landtagswahl ansteht. Auch der sächsische Landtagsabgeordnete Bernd Rudolph erklärte seinen Austritt.

Seit 2025 sehe man eine fortschreitende Entwicklung in Richtung einer Annäherung an die AfD, eines freundlicheren Umgangs mit ihr als mit den anderen Parteien und einer Zusammenarbeit in Landtagen, schreiben die 30 Unterzeichner. "Das nützt nur der AfD und ihrer Selbstdarstellung als Friedenspartei, dabei ist sie tatsächlich für Hochrüstung und Militarisierung und Umverteilung von unten nach oben."

Umgang mit AfD zentrales Thema bei Parteitag

Das BSW hält seit Freitagabend in Dresden seinen vierten Bundesparteitag ab. Überschattet wird das Treffen von einem innerparteilichen Streit über die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt. Die Mehrheit der rund 600 Delegierten stimmte in Dresden gegen einen Antrag mehrerer Gründungsmitglieder für eine schärfere Abgrenzung.

Mit der Ablehnung des Antrags zerstöre sich das BSW selbst als die einzige Antikriegspartei und Partei der sozialen Gerechtigkeit, heißt es in der Austritterklärung.

Parteigründerin Sahra Wagenknecht und Parteichef Fabio De Masi hatten vehement für den sogenannten Magdeburger Weg des BSW geworben. Die Linie bedeutet: keine Koalition mit der AfD, keine Stimmen für einen AfD-Kandidaten bei der Wahl eines Ministerpräsidenten, keine offizielle Tolerierung - aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und möglicherweise auch schriftliche Vereinbarungen mit der AfD./jbl/DP/zb