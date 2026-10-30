PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
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30.10.2026 09:32:41
"Entsprach unseren Erwartungen": Puma schreibt rote Zahlen und will weniger investieren
Puma verzeichnet weniger Kaufinteresse in Europa und Nordamerika, sodass der Umsatz des Sportartikelherstellers deutlich sinkt. Vorstandschef Arthur Höld zeigt sich eher unbeeindruckt und spricht von einem "Übergangsjahr".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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