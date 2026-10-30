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30.10.2026 09:32:41

"Entsprach unseren Erwartungen": Puma schreibt rote Zahlen und will weniger investieren

Puma verzeichnet weniger Kaufinteresse in Europa und Nordamerika, sodass der Umsatz des Sportartikelherstellers deutlich sinkt. Vorstandschef Arthur Höld zeigt sich eher unbeeindruckt und spricht von einem "Übergangsjahr".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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