Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|IT-Riese mit Bilanz
|
17.02.2026 22:17:43
Enttäuschender Gewinn: Palo Alto Networks-Aktie niedriger
Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Palo Alto Networks mit einem EPS in Höhe von 0,61 US-Dollar beendet. Nachdem im Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,38 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand, hatten Analysten im Vorfeld mit einem EPS von 0,939 US-Dollar gerechnet.
Umsatzseitig konnte der IT-Konzern die Expertenerwartungen in Höhe von 2,58 Milliarden US-Dollar übertreffen. In den vergangenen drei Monaten wurde 2,594 Milliarden US-Dollar erlöst, nach 2,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
So notiert die Palo Alto-Aktie
An der NASDAQ zeigt sich die Palo Alto Networks-Aktie nachbörslich zeitweise 3,07 Prozent tiefer bei 158,48 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Palo Alto Networks Inc
|137,68
|-2,35%
