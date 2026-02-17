Palo Alto Networks Aktie

Palo Alto Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IT-Riese mit Bilanz 17.02.2026 22:17:43

Enttäuschender Gewinn: Palo Alto Networks-Aktie niedriger

Enttäuschender Gewinn: Palo Alto Networks-Aktie niedriger

An der Wall Street stand nach dem Handelsende die Bilanz von Palo Alto Networks auf der Agenda. Wie sich die Geschäfte entwickelt haben.

Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Palo Alto Networks mit einem EPS in Höhe von 0,61 US-Dollar beendet. Nachdem im Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,38 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand, hatten Analysten im Vorfeld mit einem EPS von 0,939 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig konnte der IT-Konzern die Expertenerwartungen in Höhe von 2,58 Milliarden US-Dollar übertreffen. In den vergangenen drei Monaten wurde 2,594 Milliarden US-Dollar erlöst, nach 2,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

So notiert die Palo Alto-Aktie

An der NASDAQ zeigt sich die Palo Alto Networks-Aktie nachbörslich zeitweise 3,07 Prozent tiefer bei 158,48 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA sichert sich Chip-Kapazitäten - Rückkehr zu Samsung?
Palo Alto Networks-Aktie bricht ein: Erwartungen beim Gewinn verfehlt
Verfehlte Gewinnerwartung belastet nicht: Palo Alto-Aktie steigt nach positivem Ausblick

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palo Alto Networks Inc 137,68 -2,35% Palo Alto Networks Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen