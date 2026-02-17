Enttäuschender Gewinn: Palo Alto Networks-Aktie niedriger

An der Wall Street stand nach dem Handelsende die Bilanz von Palo Alto Networks auf der Agenda. Wie sich die Geschäfte entwickelt haben.

Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Palo Alto Networks mit einem EPS in Höhe von 0,61 US-Dollar beendet. Nachdem im Vorjahresquartal ein Gewinn von 0,38 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand, hatten Analysten im Vorfeld mit einem EPS von 0,939 US-Dollar gerechnet.

Umsatzseitig konnte der IT-Konzern die Expertenerwartungen in Höhe von 2,58 Milliarden US-Dollar übertreffen. In den vergangenen drei Monaten wurde 2,594 Milliarden US-Dollar erlöst, nach 2,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

So notiert die Palo Alto-Aktie

An der NASDAQ zeigt sich die Palo Alto Networks-Aktie nachbörslich zeitweise 3,07 Prozent tiefer bei 158,48 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at