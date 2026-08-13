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13.08.2026 13:32:38
Entwarnung nach Sprengstoffverdacht in Treuchtlingen
TREUCHTLINGEN (dpa-AFX) - Nach einem Sprengstoffverdacht im fränkischen Treuchtlingen hat die Polizei Entwarnung gegeben. An dem Gegenstand wurde kein Sprengstoff entdeckt, wie es von der Polizei vor Ort hieß. Man gehe aber davon aus, dass der Gegenstand bewusst als Attrappe platziert worden war./mkk/DP/stk
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