Entwicklung weiter sehr langsam: Topetage deutscher DAX-Konzerne so weiblich wie nie

Immer mehr Frauen schaffen es in den Vorstand börsennotierter Topunternehmen in Deutschland. Das gilt vor allem für DAX -Unternehmen. Einer Studie zufolge geht der Wandel allerdings nur langsam voran. Ganz an der Spitze sind Managerinnen weiterhin eine Ausnahme.