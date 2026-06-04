04.06.2026 16:21:39

Entwicklungsministerin: Rückzug aus UN wäre fatales Signal

BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan hat das Scheitern Deutschlands bei der Kandidatur für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat als herbe Enttäuschung bezeichnet. Zugleich warnte sie davor, sich aus der Verantwortung für die Vereinten Nationen zurückzuziehen.

"Jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzuziehen, sondern im Gegenteil, wir müssen weiterhin verlässlich bleiben. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Das gilt auch für die Vereinten Nationen", sagte die SPD-Politikerin in Berlin, wo sie an einer Initiative der Richard Gere Stiftung zum Thema Migration teilnahm.

"Die Welt verändert sich, und wenn wir in dieser geopolitischen Lage unsere nationalen Interessen durchsetzen wollen und vertreten wollen, dann müssen wir auch auf Partnerschaften setzen", sagte die Ministerin. Dies gelte vor allem für Länder des Globalen Südens.

Die deutsche Entwicklungspolitik sei dabei ein wichtiger Bestandteil, sagte sie. Und: "Sicherlich müssen wir jetzt über Gründe sprechen, analysieren und uns auch ehrlich machen. Aber ein Rückzug wäre ein fatales Signal."/cn/DP/he

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