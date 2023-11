Entwicklungsministerin Schulze trifft Chef des Palästina-Hilfswerks

AMMAN (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Svenja Schulze trifft an diesem Dienstag in Jordanien den Chef des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Bei dem Gespräch in der Hauptstadt Amman dürfte es wohl vor allem um die ausgesetzten Zahlungen Deutschlands an die Organisation gehen.

Die Bundesregierung hatte ihre Hilfszahlungen für die Palästinensergebiete und für palästinensische Flüchtlinge in den Nachbarländern nach dem Überfall der Hamas vom 7. Oktober auf Israel vorübergehend gestoppt und - trotz bereits vorher geltender strikter Kriterien - eine eingehende Überprüfung aller Projekte angekündigt. Konkret ging es laut Bundesregierung darum, sicherzustellen, dass damit weder eine Verbreitung antisemitischer Denkmuster noch Anhänger der Hamas gefördert werden.

Schulze, die am Montag ein Flüchtlingslager für Syrer in Jordanien besucht hatte, will am zweiten Tag ihres Besuchs in Amman auch den Startschuss für ein deutsch-jordanisches Zentrum geben, das über Möglichkeiten der Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland informiert./abc/DP/ngu