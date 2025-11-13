Envar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Envar hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 12176,06 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 27,3 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Envar 22,2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at