Envar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Envar präsentierte in der am 16.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Envar ein EPS von 0,710 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,73 Prozent auf 20,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Envar 23,7 Millionen SEK umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,980 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 4,07 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,20 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 73,11 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

