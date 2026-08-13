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13.08.2026 06:31:29
Envar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Envar hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,19 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Envar 0,380 SEK je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Envar mit einem Umsatz von insgesamt 53,7 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 120,23 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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