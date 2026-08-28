Envases del Pacifico informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Envases del Pacifico hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CLP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,250 CLP erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Envases del Pacifico 13,99 Milliarden CLP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,81 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at