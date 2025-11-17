Enveric Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enveric Biosciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -43,200 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at