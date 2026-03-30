|
30.03.2026 06:31:29
Enveric Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Enveric Biosciences hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Enveric Biosciences ein Ergebnis je Aktie von -57,480 USD vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 36,240 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Enveric Biosciences ein Ergebnis je Aktie von -228,480 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!