Enveric Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enveric Biosciences hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Enveric Biosciences ein Ergebnis je Aktie von -57,480 USD vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 36,240 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Enveric Biosciences ein Ergebnis je Aktie von -228,480 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at