Envipco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Envipco hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Envipco ein EPS von 0,010 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 34,70 Prozent auf 23,8 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,180 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,050 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 20,75 Prozent auf 90,35 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte Envipco 114,01 Millionen EUR umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,156 EUR sowie einen Umsatz von 91,31 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at