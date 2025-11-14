Envipco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Envipco lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Envipco ein Ergebnis je Aktie von -0,010 EUR vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 22,5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at