ENVIPRO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ENVIPRO hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 24,46 JPY gegenüber 10,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent auf 11,27 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at