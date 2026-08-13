Enviri II stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Enviri II gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Enviri II hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,70 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 1,700 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 316,7 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 316,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at