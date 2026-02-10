Enviro Infra Engineers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Enviro Infra Engineers ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enviro Infra Engineers die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,30 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Enviro Infra Engineers 2,59 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2,50 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at