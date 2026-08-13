Enviro Infra Engineers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enviro Infra Engineers ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enviro Infra Engineers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,27 INR, nach 2,39 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,09 Prozent auf 3,59 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at