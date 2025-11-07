Enviro Infra Engineers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Enviro Infra Engineers lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,78 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,27 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,13 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at