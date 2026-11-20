Enviro-Serv hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at