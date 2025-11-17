|
Envirologic AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Envirologic AB präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,9 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,0 Millionen SEK ausgewiesen.
